Marta Peñate está pasando uno de los momentos más duros de su vida. La ex concursante de Gran Hermano ha contado en sus redes sociales que está teniendo serios problemas de salud con el bebé que espera, un niño muy buscado y que “volverá a intentarlo” para cumplir su sueño de ser madre. Poco a poco se van desvelando los detalles de los motivos que han hecho que este embarazo no haya tenido el final esperado, y tal y como ha explicado, ha tenido un embarazo ectópico .

"De nuevo en urgencias. Ver para creer. Me ha vuelto a subir la hormona del embarazo. Vamos que me he quedado embarazada fuera del útero y tendrán que hacer algo para expulsar el embrión", ha comunicado en un story de Instagram que ha publicado desde el propio hospital al que acudió.