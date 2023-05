Como progenitores, una de nuestras principales inquietudes es que nuestro hijo no sufra acoso escolar y, por supuesto, que no lo ejerza con otros niños. Por diferentes motivos, no es fácil que un niño cuente a un adulto que está viviendo una situación así en el colegio o en el instituto, por lo que es esencial que padres y profesores conozcan las señales que ayudan a detectar el acoso escolar. Así será más fácil intervenir cuanto antes para revertir la situación, tomando las medidas que sean necesarias en cada caso. Además, es importante que tengamos una comunicación abierta con nuestros hijos acerca de este grave asunto, para que tengan la confianza necesaria para contarnos si sufren acoso, si acosan, o si es una situación que viven niños que ellos conocen.