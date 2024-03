Cristina Pedroche reflexiona sobre el posparto ocho meses después de convertirse en madre: "Paciencia"

Tras convertirse en madre por primera vez, Cristina Pedroche escribió en su perfil de Instagram cuáles eran sus primeras impresiones ya en casa con su bebé: “Al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella… Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible. Os pido un poco de paciencia”, escribió.