Si tú te muestras nerviosa o preocupada porque tenga que ir al colegio lo va a percibir y se contagiará de tu estado de ánimo. Háblale siempre del colegio en tono positivo y mantén la calma en todo momento aunque tu hijo no sea capaz de hacerlo. Porque, aunque no pueda ocultar cómo se siente, necesita ver en ti la seguridad que a él todavía le falta.

Para no añadir más estrés al comienzo de curso, asegúrate de que en casa las rutinas están definidas, porque si no es así su ansiedad podría aumentar . Id con tiempo, que se acueste temprano y se levante a una hora en la que no se os eche el tiempo encima y pueda desayunar, vestirse y prepararse sin prisa. La noche anterior podéis preparar la ropa, la mochila y todo aquello que le permita dormir seguro y levantarse sin más preocupaciones añadidas.

Es decir, no te asomes a mirarle, ni por la puerta, ni por la ventana para ver qué hace o cómo está. Tanto si se ha calmado, como si no, verte le alterará y no sabrá si es que vuelves a por él, con lo que todo lo que haya avanzado se perderá y habrá que empezar de nuevo. Además, cada vez que se abra la puerta o mire por la ventana pensará que puedes aparecer y el resultado siempre será frustrante. Una vez que te vayas, no regreses si no es por una necesidad real.