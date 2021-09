Entre sus ventajas se encuentra que no afecta al ciclo menstrual o la efectividad para que no se produzca la fecundación. Pero, en principio, se trata de una intervención de carácter irreversible, por lo que es casi inevitable pararse a pensar en qué opciones tendríamos si, tras una ligadura de trompas, quisiéramos volver a quedarnos embarazadas. Se supone que, sabiendo la efectividad del método y su carácter irreversible, la decisión de realizar una ligadura de trompas va a acompañada de la convicción de no querer quedarse embarazada en ningún momento. Pero sabemos las vueltas que da la vida, y cualquier decisión que tomamos en un momento dado, puede cambiar por mil motivos diferentes.