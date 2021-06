Ahora, pocas semanas después de coger por primera vez en brazos a la que es su primera hija en común con su actual pareja, la madrileña ha posado en ropa interior dejando al descubierto su estado físico actual , que no ha pasado desapercibido por algunos compañeros de profesión y seguidores.

“Qué cara de niña. Estás bella amiga”, le piropeaba Elena Furiase. “¿En serio? ¿Ya estás así?” se quedaba helada una fan al apreciar la rapidez con la que está recuperando su cuerpo tras dar a luz. “¡Qué bien que estás! ¡Nadie diría que has tenido un bebé! Siempre tan guapa”, escribía otro usuario sumándose a la oleada de comentarios que afirmaban que está “estupenda con el poco tiempo que ha pasado”.

Esmeralda daba una hermana a Bastián y estrenaba en la paternidad a su pareja

A punto de cumplir 36 años, la actriz de ‘Tierra de Lobos’ ha dado así su primera hermanita a su primogénito, Bastian, de 7 años, fruto de su relación con Carlos García. “Ser madre es lo mejor que he hecho: ¡El niño me da mucha fuerza y muchas ganas! Todo me parece positivo”, se mostraba entusiasmada con la maternidad en una entrevista exclusiva para nuestra cabecera. Su historia de amor con el padre del pequeño se originó en el rodaje de ‘Homicidios’, serie de Telecinco, y se formalizó en un enlace celebrado en el año 2012.