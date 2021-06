Isabel Jiménez, sobre su experiencia con la lactancia: "Recién dada a luz te dejas hacer y te sientes poco escuchada"

Carme Chaparro e Isabel Jiménez han hablado sobre lactancia materna y han contado su propia experiencia en Divinity

'Tetas y tetinas' es un documental de Noemí Fidalgo que aborda las causas del abandono de la lactancia materna

Mitele ha estrenado 'Tetas y tetinas', un documental de Noemí Fidalgo sobre las dificultades a las que se enfrentan las madres en la lactancia materna en nuestro país. Coincidiendo con este estreno, en Divinity hemos hablado con Carme Chaparro e Isabel Jiménez.

Las presentadoras de Informativos Telecinco nos han contado en un directo que puedes ver íntegro en el IGTV de Divinity su experiencia personal con la lactancia y han ofrecido su punto de vista en un tema tan complejo y en el que, tanto a nivel institucional y empresarial como social, queda mucho por hacer. Y es que, pese a que la OMS recomienda lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses, en nuestro país tan solo el 28,5% de las madres logra cumplir este objetivo.

La idea de hacer 'Tetas y tetinas' surge tras el nacimiento del primer hijo de la directora, Noemí Fidalgo, que se encontró con una realidad con la que no contaba tras dar la bienvenida a su bebé. "Yo que sabía lo que quería hacer, de repente llegó el tsunami que es el parto y llegan las inseguridades, los problemas de agarre y un montón de cosas que me descolocaron. Ahí surgió la semilla y me dije que cuadno fuera otra vez yo quería hacer algo para dar visibilidad a esa realidad porque que hay mucha información que si la tienes antes de facilita todo".

Y es que esa falta de información es una realidad para prácticamente la totalidad de las madres que dan a luz. Carme Chaparro lo vivió en primera persona tras la llegada al mundo de su primera hija. "Tenía claro que quería dar el pecho pero no sabía cómo iba a ser y es cierto que luego te encuentras muchos problemas. Al cabo de tres semanas tuve una fiebre muy alta y nos dio miedo que fuera un virus. Vino un médico y nos dijo que por si acaso la niña tenía que estar fuera de la habitación. Era una mastitis pero no lo supo ver. Si no te dan solución puedes tener un problema muy grave en la mama y hay determinadas partes del estamento médico no están preparados para detectar problemas tan básicos como una este", nos ha contado la periodista.

La formación de los sanitarios en el tema de la lactancia resulta vital, tal y como ha reconocido Isabel Jiménez. "Depende de con quien das y la matrona. En el caso de Hugo te encontrabas de todo, la que quería un refuerzo de biberón, la que te cogía el pecho de cualquier manera... En esa inexperiencia y recién dada a luz te dejas hacer y te sientes poco escuchada. Al final hay un poco de falta de humanidad", ha confesado la periodista, que ha reconocido que su experiencia con el menor de sus hijos fue diferente. "La matrona que atendió mi parto tenía mucho interés en que esto se haga con el mismo cariño con el que hacen el parto. Te acompañan, están a tu lado, te escuchan y van al ritmo que necesitas y que necesita el bebé. Y en 'Tetas y tetinas' se transmite la necesidad de que cuando atiendes un parto, que cada vez están más humanizados, la parte de la lactancia sea igual". Y es que, como dice la directora, "no puede ser cuestión de suerte que te acompañe un equipo que te pueda ayudar sino que debe ser lo habitual."

La presión de la lactancia

Cuando un nuevo llega al mundo, la forma de cómo alimentarle se convierte en uno de los principales focos de presión para la madre. "Lo que es duro y me enfada es que se nos juzgue por si damos o no el pecho, si estamos gordas o no, si nos recuperamos o no... Y no que lo haga solo la parte masculina sino mujeres también", nos ha dicho Carme Chaparro. "Nunca hay que juzgar a una mujer por como lleva el embarazo, por como da a luz, por si da el pecho. Dar el pecho tiene momentos maravillosos pero es muy duro porque cuando lo das a demanda estás con el bebé enganchado todo el día. Cuando empecé a trabajar me iba al baño a sacarme la leche para cuando acababa la jornada llevarla a casa. Yo no sé si volvería a hacerlo".

En la misma línea está Isabel Jiménez, que considera fundamental el respeto a las decisiones de la madre. "Se trata de respetar absolutamente y acompañar la decisión de la madre porque cada uno sabe las circunstancias de cada uno y las decisiones pueden ser tomadas por mil cosas. No se puede juzgar, encasillar o presionar a una madre por no dar el pecho", ha dicho la periodista, que ha recordado la gran presión a la que se vio sometida y las críticas que recibió cuando, tras el nacimiento de su primer hijo, decidió compartir su baja maternal con el padre. "Llevo con Álex 16 años y, a lo mejor, llevo con esa decisión tomada 14. Para mí, la forma de llevar la pareja y el peso de un hijo tenerlo por igual era compartirlo todo a partes iguales, incluido la baja maternal. Cedí una parte y tuvimos los mismos días. Se montó un cristo porque yo tenía que dar ejemplo, porque las bajas tenían que ser más largas... Cada uno que decida lo que quiera. Yo tomé esa decisión porque yo no soy persona si no tengo esa parte mía de mi trabajo, de realizarme yo y salir del rol de mamá y para eso tiene un padre. Si yo soy más feliz, mi tiempo va a ser de calidad absoluta".

Un largo camino por recorrer

Aunque poco se va avanzando mucho para facilitar la conciliación y que las mujeres puedan lactar en caso de que esa sea su decisión, todavía queda un largo camino por recorrer. "Cada mujer tiene sus circunstancias, su capacidad económica, su entorno social y la manera en que puede compaginar la vida y el trabajo. Se trata de que la estructura del estado sea lo suficientemente fuerte para que ayude a las mujeres y los hombres a sacar a los bebés adelante y hacer de la generación que viene la mejor generación posible, cuidada de la mejor de las maneras. Y eso solo se consigue si todos luchamos para hacer una sociedad mejor y dotamos de estructuras suficientes para apoyar en el parto, la lactancia, en las guardería.. Es mucho más complejo que una teta y una tetina", ha dicho Carme Chaparro, que considera que medidas como guarderías en el trabajo o la posibilidad de salir media hora antes en el trabajo podrían ayudar a muchas madres a seguir dando el pecho a sus hijos.

Al igual que su compañera, Isabel Jiménez ha insistido en que la situación es muy compleja. "Es una estructura y un tejido social de muchos años y cambiar eso requiere muchos cambios y profundos", ha dicho la periodista que ha aprovechado su participación en esta charla sobre lactancia materna para poner el foco en las mujeres autónomas. "Son las que tienen el verdadero problema. A la semana siguiente de dar a luz tienen que estar pensando en su trabajo. Las admiro porque es complicado. Todas las medidas y soluciones que se den están muy bien perro el tema es muy complejo y hay mil situaciones".

