Qué es la rinofaringitis

¿Cuáles son los síntomas de la rinofaringitis?

En estos casos, lo mejor será recurrir a soluciones caseras preparadas con sal o infusión de manzanilla y no se recomienda utilizar soluciones con medicamentos descongestivos. También, se puede usar suero fisiológico o recurrir a un succionador que permita evacuar las secreciones nasales.

La fiebre será la expresión de que el cuerpo está luchando contra la infección . Además, las infecciones de este tipo suelen ser autolimitadas, lo que significa que durarán poco tiempo y se curarán solas, sin recurrir a ningún tipo de medicamento. Aún así, será muy importante estar alerta con el tema de la fiebre y asegurarse de que no sea especialmente alta para prevenir esas convulsiones febriles tan características.

Las complicaciones de la enfermedad

Cómo tratar la rinofaringitis

Será necesario acudir a un especialista cuando el bebé tenga menos de tres meses , si la fiebre dura más de 72 horas y no baja, si el cuadro no remite después de que hayan pasado siete días, si aparece dolor de oído, si hay manchas en la piel, si hay sangrado en la orina, la nariz, encías o al toser y, también, si el niño tiene dificultades para respirar. El tratamiento de la rinofaringitis consiste en controlar sus síntomas y, en algunas ocasiones, puede recurrirse a antihistamínicos para aliviar las alergias, a los antitusivos, para la tos o los expectorantes, para ayudar a expulsar las secreciones.

Los antisépticos serán útiles para mantener bajo control la fiebre. No obstante, de forma general, lo más recomendable será que el pequeño repose un poco, que beba abundante agua y que haga inhalaciones. De la misma forma será muy útil colocar un humidificador en la habitación del niño, así como asegurarse de ventilar la casa y bajar la calefacción para que el ambiente no sea demasiado seco. Además, no será recomendable que el pequeño vaya al colegio durante dos o tres días después, ya que, así, se disminuirá el riesgo de que contagie a sus compañeros.