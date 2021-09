Recuperar la rutina de sueño de tu bebé después de las vacaciones: fórmulas para dormir plácidamente

En principio, la recomendación sería procurar que los horarios y rutinas del niño no se vean modificados porque nos hayamos ido de viaje, pero a la hora de la verdad esto puede resultar muy complicado de llevar a cabo. Así que a la vuelta toca ponerse manos a la obra y conseguir que el sueño del bebé , y el resto de hábitos, vuelvan a su cauce lo antes posible.

Esto es, seguramente, lo más complicado. Pero hay que ayudar al bebé a identificar cuanto antes cuándo llega la hora de acostarse. Lo más seguro es que al principio le cueste mucho dormir, pero es necesario que se acueste. Tómatelo con calma y cántale canciones, léele cuentos… que sepa que, aunque no se duerma, ha de estar acostado.

Un baño con agua templada antes de dormir le ayudará a ir relajándose y le será más fácil conciliar el sueño. Si puedes, aprovecha el momento de secarle para darle un masaje con un aceite, como el de caléndula, para que termine de eliminar cualquier tensión acumulada durante el día. En cuanto a la cena, procura que sea ligera, para que no tenga una digestión pesada que le provoque molestias y le impida dormir.

Es necesario siempre, para garantizar un buen descanso, pero ahora no podemos descuidarlo, ya que todo ayuda a que el sueño llegue antes. Mantén siempre una luz tenue en la habitación que invite al descanso, si es que no le gusta estar a oscuras. Procura que haya silencio en el resto de la casa y no le expongas a ningún estímulo fuerte antes de acostarse, como un juego movido o un pantalla.