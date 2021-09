Tania Llasera lamenta que su hija haya salido a ella: "Con cuatro años y ya no puedo"

La presentadora ha reflexionado sobre esa parte de la maternidad en la que la mujer se “cansa” de ser “el poli malo”. “Qué reiterativo es ser mamá, a veces te sientes una máquina de reñir”, aseguraba. Tania, que mantiene una cercana y estupenda relación con su madre, ha recurrido a ella para confesarle lo complicado que en ocasiones es ser madre: “Ella me ha dicho en inglés: ‘Sometimes, you are the bitch you need yo be as a mother’, que traducido es ‘A veces eres la hija de puta que necesitas ser como madre’”. Una respuesta que le ha tranquilizado y le ha permitido darse cuenta de que no es “mala madre”, tan solo es “lo que necesito ser en cada momento”.