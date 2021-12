Bahar no puede soportar su ruptura con Ateş y la presión que su familia está poniendo en ella ante la negativa de él de casarse con Efsun. La única persona que ha demostrado entenderla es Hasret, pero no aguanta más la situación, así que toma la decisión de irse a vivir a Ankara con Onur, donde tiene una beca para seguir estudiando. Ateş no se puede creer lo que está escuchando y no se lo toma nada bien: “¿Tú te estás oyendo? No te permito que me abandones, nos dejes y te vayas a Ankara. No es tu decisión, es la que Efsun, tu madre, tu padre y Onur creen que te conviene”. ¿Logrará el abogado convencer a Bahar para que se quede en Estambul?