Onur se ha dado cuenta rápido de la situación y acude a consolar a la joven: “Ojalá no fuera así, pero parecía muy obvio. Bahar, nosotros somos gente humilde. Los de otros barrios olvidan, pero nosotros no. Es agotador lidiar con una vida que nunca imaginaste. Tu clase social es tu destino. Sé fuerte a partir de ahora y eso no te hará daño. Yo siempre estaré aquí, a tu lado, si tú quieres, claro”.

Las primeras horas del plan de Efsun están saliendo tal y como ella quería. Aunque en un primer momento Bahar no se cree el estado de su hermana, finalmente cae de lleno en la trampa. La joven se ve a escondidas con el abogado para ponerle al tanto y romper de nuevo con él: “Lo nuestro se había terminado y no lo sabíamos”. Ateş no puede más que asumir la decisión de Bahar, pero él no tiene tan claro que Efsun esté diciendo la verdad.