Después de recibir el rechazo de Ateş en medio del restaurante, Sinem no tiene intención de rendirse: “Sé que tú y Bahar estáis juntos, pero no estáis casados, las cosas cambian”. El abogado no puede tolerar ese comportamiento y toma una decisión drástica: “¿De verdad es eso lo que piensas? Entonces será mejor que dejes el trabajo. No puedo trabajar contigo si piensas así. Te estoy despidiendo, ya no quiero trabajar contigo. Encontraremos otro arquitecto que continúe con la rehabilitación de la posada. Gracias por los servicios prestados”.