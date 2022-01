Tras el incidente en el acantilado, Emre ha entrado en razón y firmará los papeles del divorcio con Sinem. La joven se ha quitado un gran peso de encima y ahora se siente en deuda con Ateş por haberla ayudado sin recibir nada a cambio. Sin embargo, parece que la joven no solo siente gratitud hacia el abogado. Ya han sido varios los gestos que han descolocado al prometido de Bahar y en esta ocasión han vuelto a repetirse. La joven Demirci no se está dando cuenta de nada pero los planes de Sinem podrían entrometerse en la pareja de prometidos.

Fulya no concibe una vida lejos de Mehmet Emir. Todo en su vida gira en torno a él, por lo que continuar sin él no tendría sentido, piensa. La mujer se encierra en una de las habitaciones de la mansión haciendo que Hülya, Edibe y el servicio entre en pánico. Cuando por fin consiguen abrir la puerta, Fulya está tirada en el suelo inconsciente tras haber ingerido una sobredosis de pastillas.

Los servicios de emergencia son avisados a tiempo y parece que todo ha quedado en un gran susto. Mehmet Emir no duda en ir al lado de su mujer al hospital, donde se quedará hasta que Fulya pueda volver a casa pero, ¿hará este incidente que el empresario retrase el divorcio? Sea como sea, Hasret tiene claro que no quiere meterse en esa relación y no parece que esté preparada para reanudar su vieja historia de amor.

En Gelincik las cosas no van mucho mejor, los Demirci no tienen ningún ingreso más allá del salario de Bahar, pero son demasiadas personas y se acerca una ola de frío que podría complicarlo todo más. Por si eso no fuese suficiente, Efsun sigue firme en su decisión de romper relaciones son su familia y no les va a ayudar económicamente. Esta situación límite hace plantearse a Nuran qué hubiese pasado si no hubiesen intercambiado a las hermanas. Es más, está segura de que si Bahar hubiese tenido a su alcance la fortuna de los Atahan, les hubiese ayudado.