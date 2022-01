Tras la ceremonia de compromiso, Ateş vuelve a su trabajo en la posada

Allí encuentra a una niña desprotegida a la que decide ayudar

Ateş sigue con la mosca detrás de la oreja después de lo ocurrido en su cena de compromiso. Sin embargo, su socio le ha aconsejado que no remueva el pasado a estas alturas y que lo que verdaderamente importa es su relación con Bahar. Parece que el abogado le hará caso por el momento.

Justo después de ese encuentro, Ateş se encuentra una niña entre cartones en uno de los pasadizos de la posada. La joven no habla pero está completamente indefensa, así que el prometido de Bahar decide hacerse cargo de ella hasta descubrir por qué está en esa situación.

En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ descubriremos quién esa niña y cómo ha llegado a esa situación. Además, Mücella volverá a echar en cara a Nuran todos los secretos que oculta y que han arruinado la vida de Bahar.

La carta de Yusuf a Bahar

Por primera vez después de mucho tiempo, los Demirci y los Atahan se reúnen alrededor de la misma mesa. En esta ocasión, para celebrar el compromiso de Bahar y Ateş. La noche transcurre como cabía esperar, pero la llegada de Cengiz (el ayudante de Ismail) lo cambia todo.

La policía ha encontrado una carta que Yusuf escribió a su nieta poco antes de desaparecer y los Demirci empiezan a temerse lo peor: “Me llamo Yusuf Erkıran y le escribo a mi nieta, a mi única nieta a la que no he podido conocer. Eres todo lo que me queda de Hasret. Mi nieta preciosa, Bahar. Ya solo te tengo a ti, querida Bahar”. Las palabras caen como una losa en la mesa. Todos esperan una explicación y es Efsun la que se adelanta a los acontecimientos. Después de todo, esa carta no cambia nada. Ya explicaron que en el registro del pueblo intercambiaron los nombres a las hermanas, por lo que Yusuf no sabe que su nieta no es Bahar, sino Efsun.

La mentira parece volver a convencer a todos los comensales. Eso sí, la carta de Yusuf tenía unas palabras más: “He llegado al final de mi vida, Bahar. Esta maldita enfermedad se ha extendido por todo mi cuerpo. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Hay algunas cosas que deberías saber antes mi muerte. Te separé de tus padres el día en que naciste, Bahar. Créeme cuando te digo que eso me rompió el corazón. Te dejé con alguien en quien confío plenamente. Ilyas es un hombre de buen corazón, además de honesto, así que nunca he dudado ni un segundo de mi decisión de dejarte con él. Pero Nuran no es como él. Se me acaba el tiempo. Mis días están contados y tengo que avisarte. Tal vez te has acostumbrado y la has querido como a una madre, pero quiero que sepas que no me fío de Nuran. Siempre me ha molestado su codicia y que solo piensa en el dinero”.

La indignación hace a Nuran perder los nervios. La fiesta de compromiso se ha arruinado y poco a poco todos se van marchando. Y todavía quedaba por leer unas últimas palabras de Yusuf, esta vez destinadas a Hasret: “Ha pasado toda una vida desde el día en que perdí a mi Hasret. Nunca olvidaré la última vez que me vio, la última vez que me habló. Nunca pude perdonármelo. Mi único deseo es decirle esto: Hasret, perdóname por todo lo que os he hecho pasar a ti y a tu hija. Perdona a tu padre. Ahora lo único que temo es morir solo. He perdido a mi hija. Ahora quisiera tener al menos a mi nieta en mis últimos días. Puede que entonces mi Hasret me perdone”.

La historia de Bahar, de lunes a viernes en Divinity

La aparición de la carta de Yusuf pone patas arriba las emociones de las dos familias. Nuran está completamente fuera de sí, pero Efsun ha conseguido que la perdone. Si madre e hija se vuelven a unir, sus fuerzas se multiplicarán y podrán hacer frente a todo lo que venga. Por otro lado, pese a las explicaciones de Efsun sobre por qué Yusuf se refería a su nieta como Bahar en el escrito, Ateş no se queda tranquilo y empieza a recordar. El día que conoció a Bahar, Yusuf fue a verla a ella y la llamo "nieta". ¿Es posible que el padre de Hasret no estuviese tan confundido como los Demirci están haciendo creer a todos? Sea como sea, la policía continuará investigando y no pararán hasta encontrar el paradero del hombre y, con él, toda la verdad.

