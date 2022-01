El joven profesor de universidad venía de pasar unos días difíciles tras el rechazo de Bahar . Aunque todavía no se ha recuperado del todo, la oferta de Efsun le ha servido para volver a dar la cara ante la pareja. Quiere dejarles claro que sigue ahí y que, a partir de ahora, no estará muy lejos de ellos. Efsun le acompaña a la entrevista de trabajo con Mehmet Emir que terminará de confirmar su puesto como ayudante de la joven. ¿Supondrá esto una nueva crisis entre Bahar y Ateş? En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ saldremos de dudas y seremos testigos de un nuevo encontronazo entre Hülya, Nuran y Sakine que podría tener grabes consecuencias.

Desde que llegó la hermana de İlyas a Gelincik, la tensión entre ella y Nuran es insoportable. Además, la falta de dinero y de medios dificulta la convivencia aún más y provoca que poco a poco todos vayan cayendo enfermos. Ahora es el turno de la propia Mücella. Sus defensas están por los suelos, tiene la fiebre demasiado alta y no tiene fuerzas ni para levantarse del sofá. Las pastillas que Nuran ha conseguido en la farmacia no están haciendo efecto, así que la única solución que se les ocurre es darle un baño de agua fría. Lo que no se esperaba Nuran era encontrar en el cuerpo de su cuñada el recuerdo de un incidente que marcó un antes y un después en su relación.