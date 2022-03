El cd con la confesión de Beyza llega a manos de Sultan

Hasret rompe definitivamente con Mehmet Emir

Ateş está desesperado. Después de que Bahar encontrara el billete de avión a su nombre, su relación ha vuelto a saltar por los aires. Sin embargo, el abogado no está dispuesto a dejar escapar al amor de su vida y en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' hará un último intento por recuperarla. "Me alegré mucho cuando dijiste que nos fuéramos pero luego cambiaste de opinión y me enfadé. Fui y compré ese billete para darte una lección pero no puedo ir a ningún sitio sin ti. Entiéndeme. Creí que habíamos decidido empezar una nueva vida juntos y cuando no funcionó reaccioné estúpidamente. Te quiero muchísimo y sé que tú también me quieres. Confía en mí. Pensé que íbamos a superar esto. No puedes irte, somos el uno para el otro", le dirá el empresario a su novia.

Sin embargo, el perdón ya no es posible. Bahar no estará dispuesta a dar su brazo a torcer. Esta última traición ha sido demasiado para ella. "No he hecho nada malo, solo quería que me entendieras. Ya no me quedan más fuerzas. Mis heridas son profundas y no puedo curarlas. Decidiste dejarme e irte, puedo decirte que te quedes pero no puedo decirte que estoy contigo", le dirá al que fuera su novio.

El cd con la verdad sobre su identidad llega a casa de Bahar

Después de todo lo ocurrido en los últimos meses y siguiendo las instrucciones del guardia de seguridad de la mansión, Beyza ha grabado en un cd una confesión en la que cuenta detalladamente que Nuran y Efsun urdieron un plan para suplantar a Bahar y que la amenazaron para que no contara nada. Sin embargo, este cd podría ser su final. Horas después el cd desaparece y llega a manos de Sultan. La tía de Efsun ve el contenido del vídeo justo antes de que Bahar pueda escuchar nada. ¿Llegará el cd a manos de la verdadera hija de Mehmet Atahan?

Pese a que sus caminos han vuelto a cruzarse veinte años después y aunque parecía que tendrían una nuev oportunidad, un titular en un periódico destruirá los sueños de Mehmet Emir y Hasret. La madre biológica de Bahar no puede soportarlo más y pondrá fin a cualquier tipo de relación con el padre de su hijo. "No quiero que vuelvas a mi casa, no vuelvas a llamar a mi puerta. No necesito que los periódicos anden recordándome todo esto. Ya lo tengo bastante presente. Queda con Efsun fuera pero no te acerques a mi puerta. Entre tú y yo no queda nada, no puede haber felicidad. No se puede construir una vida sobre la infelicidad de otra persona", le dice al empresario, que intenta retener al amor de su vida a su lado. "Ya sabes lo que siento por ti, sabes con lo que sueño. No dejes que esto se interponga entre nosotros y arruine nuestra felicidad".

