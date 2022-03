Después de lo ocurrido en los últimos días, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', Bahar se presentará en casa de Ateş para hablar con él sobre su futuro. Sin embargo, no irá sola y el joven abogado tendrá que aguantar la reprimenda de Efsun, que intentará impedir por todos los medios que se lleve a su hermana de Turquía. "¿Por qué siempre intestas alejarla de aquí? ¿De qué estás huyendo? Os queréis, ¿es que ese amor no es suficiente? Todo esto te hace daño y no soporto ver que te hace daño ni la espina de una rosa. ¿Cómo voy a guardar silencio mientras te desvaneces ante mis ojos? No hagas esto, sigue viviendo, disfruta de la vida. ¿Por qué no podéis vivir vuestra relación aquí?", le dirá a su cuñado.