Hasret se enfrenta a Mehmet Emir, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "No hablaremos de esto nunca"

Ante la delicada situación en la que se encuentra su hija, Hasret no puede soportar que Mehmet Emir abandone el hospital. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', ajena a todo lo que está ocurriendo, tendrá un fuerte encontronazo con el padre de su hija. "Dejas a tu hija en este estado y te vas a la empresa, ¿qué está pasando? Efsun está luchando por su vida y tú te vas. No hablaremos de esto ni ahora ni nunca. Vete a descansar y luego directo al trabajo. Ya estamos los demás aquí", le dirá al empresario, que no puede soportar la difícil situación en la que le ha colocado su hermana.

Sin embargo, Hasret no tardará en arrepentirse del tenso encuentro. "Hülya hizo un trato con el donante del riñón. A cambio del riñón le ha pedido a Mehmet toda su fortuna y él se la ha dado sin pensárselo ni un segundo", le dirá Ates.

Hülya chantajea a su hermano

Cuando parecía que encontrar un donante se había vuelto misión imposible, Mehmet Emir recibe la llamada del médico informándole de que un empleado es compatible y quiere donar el riñón. Sin embargo, las cosas no salen como el empresario espera. Hülya escucha la conversación e intercepta al donante antes de que se encuentre con su hermano. "Le ofrezco 100.000 liras pero solo hablará conmigo".

Por supuesto, el empleado que no esperaba salir tan beneficiado del acuerdo acepta y Hülya pone las cartas sobre la mesa a su hermano. "Cuando me lo hayas entregado todo le haré venir. Sé que ahora mismo te cuesta procesar lo que está ocurriendo pero lo estoy haciendo por tu bien. Te abandonarán cuando no te quede dinero", le dice a su Mehmet Emir, al que no le queda más remedio que entregarle toda su fortuna, propiedades y acciones para lograr el riñón de su hija. Sin embargo, sus actos podrían costarle muy caros. "Te juro que pagarás por esto". Y no tardará en en recibir la primera consecuencia: el donante cambia de opinión y exige 1.000.000 de dólares a cambio del riñón.

El tiempo corre en su contra y todo debe hacerse de forma urgente. En apenas unas horas, Mehmet Emir traspasa todo su patrimonio a su hermana, que se regodeará ante Sultan. "Hoy mi hermano me ha traspasado sus acciones, su dinero y toda su fortuna. A partir de ahora no tiene nada de dinero que ni Efsun ni nadie le pueda rapiñar. Lo hizo por el riñón que salvaría la vida de Efsun. El donante estaba bajo mi control. Llámelo inteligencia, ingenio o justicia divina", le dice a la hermana de Nuran, que logra sacarla de sus casillas ante Mehmet Emir.

A pesar de no ser la verdadera heredera hija de Mehmet Emir, Efsun ha logrado convertirse e el centro de las vidas de los Atahan y los Demirci. Su delicado estado de salud ha logrado que todos, menos Hülya, entierren el hacha de guerra. Sin embargo, qué pasará cuando salga a la luz la verdad.

