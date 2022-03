Bahar teme que Efsun pueda morir y provecha cada minuto a su lado, en el próximo capítulo

Sin embargo, la llamada de la sirvienta lo cambia todo. Tras descubrir el delicado estado de salud de Efsun, Hülya decide regresar a la mansión con la excusa de apoyar a su hermano en estos difícil momentos. "Ya me he enterado y estoy destrozada. ¿Cómo está Efsun? Ya me he disculpado mil veces. Soy tu hermana. He venido para que no estés solo y por Efsun. He venido a estar con vosotros. Me haré la prueba por ella. Es tu hija y no tienes ni que preguntar". ¿Qué plaena la hermana del empresario? ¿Qué hará tras descubrir que es incompatible y que no puede ser la donante?