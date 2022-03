Efsun y su familia, acorralados por la policía, en el próximo capítulo: la llamada ha sido localizada

Mehmet Emir y Hülya han sido encarcelados

Bahar es retenida por su tía Sultan, Salih y Efsun

El gran final de la segunda temporada y el estreno de la tercera, el jueves a las 23:00 horas

La familia Demirci está entre la espada y la pared. Mientras ellos se empeñan en poner a salvo su secreto mientras es Mehmet Emir quien paga por la muerte de Yusuf, la policía sigue investigando intentando encontrar la clave que les lleve hasta el responsable. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', Efsun descubrirá que la policía ya ha localizado el lugar desde el que se hizo la llamada. "Iremos a inspeccionar las cámaras", dirá el equipo. ¿Qué pasará si ven a Sakine en las imágenes?

Por otro lado, Mehmet Emir está destrozado. Después de ser detenido y después de que el juez dictaminara su entrada en prisión y la de su hermana, el empresario tendrá un encuentro con Hasret, que se pondrá de su parte y confiará en su inocencia. "No tienes de qué avergonzarte. Creo firmemente que no mataste a mi padre y pronto lo demostraremos", le dirá Hasret, que no entiende qué es lo que está ocurriendo. "¿Quién mató a mi padre y por qué quieren inculparte? ¿Quiénes serán y qué quieren de nosotros?", se dirá la madre de Bahar, que tendrá un desagradable encuentro con Fulya a su salida de prisión.

Tras la llamada de de Arda, la policía llega a la mansión de Mehmet Emir con una orden de registro. Inmediatamente comienzan a excavar y no tardan en localizar el cuerpo de Yusuf. El empresario y su hermana se convierten inmediatamente en sospechosos y son detenidos y llevados a declarar ante la policía, donde defenderán su inocencia.

Sin embargo, no lograrán convencer de que no están involucrados en la muerte. Tras su comparecencia ante el tribunal, el juez toma una decisión. "Teniendo en cuenta las evidencias se resuelve que serán encarcelados en espera de juicio".

La noticia de la detención y posterior encarcelamiento de Mehmet Emir y su hermana no tardan en llegar a oídos de Bahar, que quiere confesar la verdad. "Tengo que hacerlo, no hay otra opción. ¿Vamos a esperar a que Mehmet Emir entre en prisión? ¿Cómo no vamos a decir nada?", le dice a su hermana, que le pide tiempo. "Seguro que la verdad saldrá a la luz y no le meterán en prisión. Te lo prometo, todo saldrá bien. Si no es así, yo misma iré y lo contaré todo pero dame algo de tiempo. Hazlo por mí y por nuestra madre. Espera unos días".

Sin embargo, aunque en un principio cede, Bahar no puede con el sentimiento de culpa e insiste en contar la verdad. Sin embargo, su tía no está dispuesta a permitir que arruine todo. Con la ayuda de Salih, encierra a la joven para evitar que vaya a la policía.

La situación se les ha ido de las manos y ni siquiera rogara a Efsun surte efecto. Su hermana no da su brazo a torcer. "Si te desato, papá irá a prisión. Mehmet Emir tiene mucho dinero, contratará buenos abogados y le soltarán. Papá no sobrevivirá. No Bahar", le dice a su hermana antes de volver a amordazarla.

No te pierdas el desenlace de la segunda temporada de 'Me robó mi vida'

Se acerca el final de la segunda temporada. El jueves a partir de las 23:00 horas puedes disfrutar del desenlace y descubrir si Mehmet Emir y Hülya salen de prisión y si Bahar puede escapar de su hermana para contar la verdad.

Y justo después, Divinity estrena la tercera y emocionante temporada en la que por fin Bahar descubrirá el gran secreto que le han ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué pasará cuando la protagonista descubra que Mehmet Emir y Hasret son sus padres?

