Arda utiliza a Bahar para vengarse de Efsun, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'

Efsun humillará a su primo y su madre ante sus empleados

Mehmet Emir toma medidas legales contra Arda y su madre

'Me robó mi vida', de lunes a viernes en Divinity

Después de descubrir la estrategia de Hülya para hacerse con toda la fortuna de su padre, Efsun no se quedará de brazos cruzados. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', la joven acudirá al hotel de la familia y tendrá un fuerte encontronazo con Arda, a quien humillará delante de todos los empleados. "¿Qué haces aquí? ¿Juegas a ser el jefe? Creías que ahora ibas a estar al mando pero mi padre estará aquí en un par de días y le seguirás como un perrito. Este idiota está jugando a ser el jefe", gritará en la recepción, donde contará cómo su madre puso en riesgo su vida con tal de arrebatarle todo a Mehmet Emir.

Lo que no imagina Efsun es las consecuencias de sus actos. Furioso, Arda la tomará con Bahar al descubrir que nuevamente está trabajando en el hotel. "Las dos os iréis por donde habéis venido. Rescinde el contrato de Bahar", le dirá a su asistente. ¿Logrará Arda salirse con la suya?

Sakine llama a Mehmet Emir

Por otro lado, Sakine ya no puede más. Guarda el secreto sobre lo ocurrido con Yusuf es un peso que ya no puede cargar sobre sus espaldas. Decidida a acabar con esta gran mentira, llama a Mehmet Emir para contarle todo lo ocurrido hace unos meses. Desafortunadamente, el empresario no coge el teléfono y tiene que dejarle un mensaje. "Yusuf está enterrado en su jardín, en la casa de afuera", dice sin revelar su identidad. ¿Escuchará el empresario el mensaje?

La situación se complicará cuando Sakine confiese a Sultan y Efsun lo que ha hecho. Aterrorizadas por lo que pueda ocurrir si se descubre el cadáver, las tres intentarán mover el cuerpo del abuelo de Bahar.

La decisión de Mehmet Emir

Efsun no será la única que traza que tendrá algo que decir a su primo. Mientras ella se enfrenta cara a cara a él, su padre interpondrá una demanda que podría dejar muy tocado a su sobrino y a su hermana Hülya. "Estás cometiendo un error. ¿Qué hay de los valores familiares? ¿Era todo mentira? No te importa nadie, ni mi madre ni yo", le dice Arda a su tía, que no piensa dar marcha atrás en su decisión.

Pero este no es el único frente abierto del empresario. Tras descubrir gracias a Hasret que la noticia del embarazo de Fulya ha salido publicado en la prensa, tendrá un duro cara a cara con su mujer. Sin embargo, ella ya no es la que era. "He estado luchando por este matrimonio veinte años. Siempre he sido así pero no te interesaba".

Ateş es golpeado

Por último, Efsun, Müge y Bahar tendán un encontronazo con varios hombres tras salir de un karaoke. Ateş tendrá que intervenir para evitar el ataque pero saldrá mal parado, Tras recibir varios golpes, queda inconsciente.

No faltes a tu cita con 'Me robó mi vida'

La gran mentira que ocultan Efsun, Sultan e Ilyas podría estar a punto de ser descubierta gracias a Sakine. ¿Qué pasará? ¿Escuchará Mehmet Emir el mensaje antes de que trasladen el cuerpo nuevamente? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes por la noche en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS