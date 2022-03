La vida de Bahar cambiará para siempre cuando el secreto sea desvelado. Muy pronto, la protagonista de esta dramática historia descubrirá que le arrebataron todo aquello que era suyo. Y lo que resulta más desgarrador: lo hicieron las personas en la que más confiaba. "Sé que me has robado a mi madre, me has robado a mi padre. Sé que me has robado la vida. ¿A quién le vas a robar la vida ahora?", le dirá a su hermana tras descubrir la dolorosa verdad en los próximos capítulos de 'Me robó mi vida'.