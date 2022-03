La policía buscará el cuerpo de Yusuf en casa de Mehmet Emir, en el próximo capítulo

Arda no tiene piedad. El hijo de Hülya, furioso por todo lo ocurrido en los últimos meses, ha traicionado a los Atahan. Sin embargo, su madre no está dispuesta a permitir que su hermano pague por un crimen que no ha cometido y se presenta en la mansión con la intención de desenterrar el cuerpo. Así la encuentra su hermano, al que le cuenta lo que está pasando. "He venido a ayudarte, he venido a salvarte. Yo sé que no eres un asesino y que tú no lo has matado. Por eso he venido a ayudarte. Tenemos que esconder el cuerpo antes de que llegue la policía", le dice ante la mirada confusa del empresario.