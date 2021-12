Quedan pocas horas para que tenga lugar en la mansión lo que Efsun lleva tanto tiempo deseando. Ateş ha cambiado repentinamente de opinión y ahora está decidido a casarse con ella. Aunque este giro no le cuadra a nadie, lo cierto es que todos se están preparando para su visita. Mehmet Emir ha invitado a Hasret que, aunque al principio se muestra reticente, finalmente accede. La futura novia informa de la buena nueva a su madre. Juntas se irán de compras para hacer una entrada triunfal en hogar de los Atahan, para desgracia de Hülya. ¿Saldrá todo como Efsun desea? ¿Cambiará Ateş de opinión en el último momento? En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ seremos testigos de esta esperadísima reunión.

Fulya quiere tener el control de la situación para mantener a su marido cerca. Los últimos acontecimientos han acercado a Hasret a la mansión y, por tanto, a Mehmet Emir, que ya ha confesado a su antiguo amor que no ha podido olvidarla. Sin embargo, Fulya está dispuesta a seguir peleando por su matrimonio. “No te he podido dar hijos y nada nos mantiene unidos, en cambio, con Hasret tienes una hija que os está uniendo cada vez más. Mi amor por ti es lo que me ha mantenido viva. Perdóname, dame una oportunidad”. Parece que Mehmet está dispuesto a seguir intentando salvar su matrimonio, pero tiene claro que Hasret sigue despertando los mismos sentimientos en él que hace veinte años, ¿aguantará mucho más tiempo junto a Fulya?