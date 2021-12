La llegada de Asu, la nueva sirvienta de los Atahan , no ha hecho más que traer de cabeza a Hülya. El problema empezó siendo la limpieza en la mansión, pero los continuos acercamientos entre la joven y su hijo Arda están complicando aún más la situación. El heredero del imperio familiar ha dado un paso más hacia Asu y le ha pedido salir y su madre lo ha escuchado todo, así que la hermana de Mehmet Emir toma la radical decisión de despedir a la sirvienta. Sin embargo, parece que Hülya no se va a salir con la suya. Fulya y su madre no admiten este despido. Esto llevará a momentos muy tensos entre la hermana y la mujer de Mehmet Emir.

Tras la marcha de Bahar, İlyas no deja de pensar en cómo su propia familia le ha hecho la vida imposible a la joven. Tanto Nuran como Efsun han ido poniéndole obstáculos que han impedido que sea feliz en Estambul, así que ha llegado el momento de poner fin a todo esto. Ilyas pide el divorcio a Nuran y se va de casa para no volver: “No quiero volver a veros más. Con Efsun tienes más que suficiente, no me necesitas”.