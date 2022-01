Pese a que Nuran había intentado distraer a todo el mundo para poder sacar a Yusuf del jardín sin que nadie les viese, todo se ha torcido. Mücella y Güleser ven llegar a madre e hija cubiertas de barro y empapadas por la lluvia y ahora deben explicar qué hacían fuera de casa a esas horas de la noche. Por otro lado, Hasret se da cuenta de que Efsun no está en casa y también le exige una explicación. Sin embargo, el mayor problema de los Demirci ahora es que Yusuf no está dónde le habían dejado, así que alguien más sabe su secreto y podría amenazarles con contarlo.

Los Demirci tienen a la policía pisándoles los talones. Ismail está convencido de que Nuran está implicada en el caso directamente y no va a parar hasta averiguar la verdad. Cengiz ha encontrado al hombre con el que habló Yusuf por última vez y eso ha aumentado aún más las sospechas sobre la madre de Efsun. El hombre tenía claro que Nuran era capaz de hacer todo por dinero, incluso matar.

Ante el peligro inminente de un nuevo registro, Nuran traza un plan junto a Ilyas, Sakine y Efsun para volver a mover el cuerpo de Yusuf lejos de Gelincik. Como siempre, van surgiendo mil obstáculos hasta que Ilyas puede empezar a cavar. Son varias las personas que están a punto de pillarles, pero siempre se libran a tiempo. La sorpresa llega cuando, una vez cavado el agujero, el cuerpo de Yusuf no está.

Efsun lo tiene claro. Que el cuerpo ya no esté donde lo dejaron en su momento solo son malas noticias. Hay alguien que sabe toda la verdad y podría estar urdiendo un plan para vengarse de los Demirci. Pero ¿Quién es esa persona?

La tensión está al límite en Gelincik. Ilyas ha acabado en el hospital al sufrir una crisis tras no encontrar el cuerpo de Yusuf. Mücella está muy pendiente de Nuran y sospecha que algo han hecho a sus espaldas. Por otro lado, Berk prepara un asalto a la mansión mientras aparenta estar interesado en Müge. La joven está muy ilusionada con el amigo de Arda y no sospecha que su única intención es sacarle información. ¿Qué pasará con todos ellos? Si quieres descubrirlo, no te pierdas los nuevos capítulos de ‘Me robó mi vida’. De lunes a viernes a las 23:00 horas, en Divinity.