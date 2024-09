Septiembre y octubre, por qué no decirlo, son unos meses raros en cuanto a moda. Es cierto que todavía no hace frío, pero tampoco el calor de julio y agosto, y vestirse se convierte en un reto. Sin embargo, en las novedades de Zara vamos a encontrar lo que necesitamos para pasar estos meses. Hay quien adora el entretiempo, pero es cierto que no es la época más fácil para vestir. ¿Realmente merece la pena invertir en una prenda a la que solo le vas a dar uso unos meses? Lo cierto es que no, por eso hay que comprar con cabeza y hay básicos que siempre hay que tener en el radar.