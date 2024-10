De hecho, según apuntan desde la propia marca, Pilar se involucra al máximo en todo el proceso de diseño y creación , casi desde la elección de los tejidos o los patrones. De esa forma, no sorprende que hayan vuelto a confiar en Rubio para ponerle cara a esta nueva colección de ropa deportiva que promete ser de lo más competitiva dentro del mercado. La propia comunicadora ha definido 'Selmark Tech' como una colección que " está basada en una mujer que sobre todo es constante , que intenta retarse día a día y que su meta es alcanzar la mejor versión de ella misma". En definitiva, prendas "hechas de mujeres para mujeres".

En cuanto a los precios, tenemos mucha variedad, ya que rondan entre los 40 y 80 euros , muy parecido también a grandes marcas deportivas como Puma o Adidas. Aunque, en el caso de 'Selmark', lo cierto es que han apostado por tonalidades muy simples desde el verde oliva, azul marino o blanco y negro, lo que permite que cualquier mujer se adapte a las prendas . Y es que algo muy importante para Pilar es que la ropa "sea cómoda, que la puedas disfrutar día a día, que no parezca que te vas a disfrazar para entrenar".

Del mismo modo, Pilar Rubio también ha aprovechado la presentación de su nueva colección para sincerarse respecto a ciertos aspectos de su vida privada. Por ejemplo, ciertos detalles que cambiaría de su boda con Sergio Ramos, la cual considera que pasó demasiado rápido. "En vez de empezar a las cinco de la tarde, empezaría a las doce del mediodía para que me diera tiempo a todo, porque es que se me pasó demasiado rápido", ha confesado. Aunque, eso sí, sobre la actual situación deportiva de su marido, que se encontraría sin equipo, ha procurado no entrar en demasiados detalles.