Otoño, en lo que a moda se refiere, dejar de vestir con pareos y bañadores, para volver a sacar del armario prendas algo más ‘serias’ con las que hacer frente a la ‘rentrée’ con éxito . Pero volver a este tipo de looks no tiene por qué ser algo aburrido, es el momento ideal para refrescar el armario con prendas que combinen formalidad y estilo dejando volar la imaginación con las nuevas tendencias. Y es que, la clave para destacar en esta temporada es apostar por piezas versátiles y elegantes que te permitan sentirte cómoda sin perder un ápice de sofisticación.

“En el día a día, me gusta ir cómoda, pero también con un toque elegante porque nunca se sabe cómo puede terminar la jornada. En mis looks de septiembre no pueden faltar unos mocasines clásicos, perfectos para acompañar cualquier look. Otro imprescindible es el traje de chaqueta en color camel, que aporta sofisticación sin esfuerzo, ideal para la oficina o eventos más formales (y que además hemos lanzado en la nueva cápsula de Vogana)”, comienza diciendo y añade que otro de sus básicos es el pantalón de raya diplomática, perfecto para alargas las piernas.