¿Quién dice que no se puede vestir bien comprando barato? Es el dilema de muchos, pero está claro que sí se puede. De hecho, algunas de las mujeres con más estilo del mundo, como Rosie Huntington-Whiteley, Meghan Markle o la reina Letizia, visten con ropa low cost y encabezan siempre las listas de las mujeres mejor vestidas. Aunque Zara fue pionera en unir moda asequible con diseño, otras firmas también han seguido su estrategia, y su ‘hermana pequeña’ Lefties no ha sido menos. La firma española de moda, y la más joven del grupo Inditex, ha demostrado que es posible tener un par de zapatos que rezuman elegancia y sofisticación a un precio accesible. Entre las novedades de Lefties de los últimos días, hay un zapato de tacón destalonado con puntera metalizada en el que es imposible no fijarse.