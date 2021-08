Y también las hay para todos los gustos y estilos : denim, fluidas y de lino, con aspecto de bombachos, más o menos largas, más o menos ajustadas… En definitiva, necesitas ya unas bermudas blancas si aún no tienes las tuyas. He aquí nuestras propuestas para que este verano saques matrícula.

No puede faltar un pantalón corto denim en nuestro armario de verano, así que aprovecha el tirón de las bermudas blancas y hazte con la tuya en este tejido. Son súper cómodas y no las vas a sacar de la maleta en todo el verano, porque van a ser esa prenda comodín que puedas llevar como base para todos tus looks (o la mayoría) de vacaciones. Puedes apostar por ellas en una versión algo más rebelde, con detalles rotos o desgastados, o por unas más versátiles y todoterreno sin demasiados detalles, como estas de Stradivarius, que cuestan 17,99 euros.

Si el denim es un tejido imprescindible en todo armario de verano que se precie, el lino mucho más. No hay tejido más fresco ni ligero, a la par que cómodo porque parece que no llevásemos nada. Por eso, las bermudas blancas de lino son también perfectas para llevar de vacaciones y sacarles el máximo provecho, desde para ir un día a la playa a una cena por la noche combinadas con una blusa del mismo color y tejido . Estas son de H&M y están disponibles por 14,99 euros.

El look de tenista es un ‘must’ este verano. Primero se empezó por los polos de manga ajustada a la parte de arriba del brazo y se ha seguido por la parte de abajo. Las bermudas blancas se construyen con el toque deportivo de uno de esos pantalones blancos con los que se practica este deporte. Y es que otra cosa no, pero el look de tenista no puede ser más refinado e interesante, haciendo que el estilo 'sporty' se meta sin necesidad de calzador en el día a día. Estas bermudas blancas son de Shein y están rebajadas a 10 euros.