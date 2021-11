El look para una comida de empresa es una elección que depende de muchos factores. El primero es la confianza que tienes con tus compañeros de trabajo, pues no te sentirás igual de libre si os conocéis desde hace muchos años o si eres una recién llegada y tu estilismo, por prudencia, tampoco debería ser el mismo porque aún no tienes confianza con tus compañeros.