Volver a vestirse para ir a la oficina cada día, tras muchos meses trabajando desde casa, te puede suponer un quebradero de cabeza. Seguramente has perdido la costumbre e incluso se te hayan olvidado los looks que utilizabas habitualmente para ir a trabajar .

Un vaquero y una americana es un combo que no falla cuando buscas un look de oficina fácil y sin pretensiones. Puedes añadir un plus con los complementos: elegir unos zuecos como calzado o anudar un pañuelo al cuello son solo algunos tips que cambian radicalmente el look.