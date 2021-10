María Pombo, Hiba Abouk, María G de Jaime: el damero es el estampado del otoño

View this post on Instagram

¿Alguien dijo que un vestido camisero no puede ser divertido? Pues María Pombo demuestra todo lo contrario con este modelo de Mango que ha agotado existencias en tiempo record y que ya tiene lista de espera. Se trata de un vestido mini que, a pesar de su estampado, tiene todos los ingredientes para afinar la silueta : un tejido fluido, patrón recto y hombreras que ayudan a estrechar la cintura y estilizar la figura.

Para un look verdaderamente impactante, nada como un abrigo de peluche en estampado damero. Para que el estilismo no quede excesivamente cargado, elige prendas sencillas y en tonos neutros para acompañar a este abrigo, de este modo se llevará todo el protagonismo. La influencer Ellen Brockbank ha elegido un modelo de River Island que combina con un total look en negro con un detalle blanco sólo en el calzado.