El entretiempo es una de las mejores épocas para crear todo tipo de looks. Podemos usar diferentes capas (impensable en verano), y no es necesario cubrirnos a todas horas con ropa de abrigo, algo que sí haremos en cuanto llegue el invierno. Este es el momento de sacar toda la artillería y disfrutar al máximo creando diferentes outfits según nos apetezca más un estilo u otro, o adaptándonos a diferentes situaciones.

Algunas prendas serán nuevas incorporaciones de temporada a tu armario, pero seguro que la mayoría de las que tanto se llevan ya las tienes, aunque las combinaciones fueran diferentes a las que te proponemos a continuación. Toma nota y disfruta llevando los looks más trendy de este entretiempo.

Las que más saben de moda tienen este look como uno de sus infalibles. Y es que no puede faltarnos ese jersey gris de punto que combina con todo, y para no fallar, podemos llevarlo con cualquier falda negra que tengamos. Da igual que sea mini, maxi o de vuelo. El resultado siempre es un 10.