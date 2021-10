Miguel Ángel Silvestre es uno de los hombres más atractivos del planeta. Y esto no solamente lo ha logrado gracias a su belleza natural o a su buen hacer en el mundo de la interpretación, sino también eligiendo los mejores looks cada temporada. Lo cierto es que al actor le vale con poco y, por eso, los básicos son un imprescindible tanto en su día a día, como en las ocasiones más especiales. Miguel Ángel sabe dar a cada look su propio estilo. Pero, ¿cuáles han sido sus mejores looks?