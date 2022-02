De las transparencias a los accesorios: los tips de moda que nos han enseñado las series francesas

Luminosa, entretenida y con un punto adictivo, Emily in Paris ha regresado con una segunda temporada y, una vez más, hemos caído rendidas ante los impresionantes looks de los personajes femeninos. Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu o Camille Razat interpretan a unos personajes que son pura inspiración de estilo, y en muchas ocasiones nos perdemos lo que dicen pensando en lo que llevan puesto, las cosas como son.

Hay combinaciones que no fallan nunca, y a veces nos olvidamos de ellas porque parecen demasiado vistas. Pero nada como ver a Camille Razat luciendo una impresionante chaqueta de Balmain, combinada con pantalones y bolso de la marca francesa Patou , para recuperar el deseo de llevar un look en blanco y negro de la cabeza a los pies.

Philippine Leroy-Beaulieu es uno de los grandes iconos de estilo de la serie. Nos encantan sus looks de alta ejecutiva ultra femeninos, atrevidos y con ese chic francés irresistible. Ella representa a las mujeres de más de 50 con una clase y un atrevimiento que no podemos pasar por alto. Uno de los mejores ejemplos es este vestidazo del diseñador Victor Weinsanto , con unas transparencias de encaje espectaculares que, tal y como vemos, se pueden llevar a cualquier edad sumando puntos en estilo.

Si pensabas que todo el vestuario que aparece en la serie está fuera de las posibilidades de la mayoría de la mortales, posiblemente estés en lo cierto. Pero eso no significa que no sirva de inspiración, ni que sea siempre así. No hay más que ver lo ideal que va Lily Collins llevando como prenda destacada del conjunto una blazer de Zara. Sí, has leído bien, es cuestión de saber buscar para que no tengas que irte mucho más lejos de Inditex y alrededores para ir a la última.