Es la época de sacar la ropa más calentita del armario y, entre nuestras preferidas se encuentran las bufandas, capaces de abrigarnos y de convertirse en el accesorio perfecto al mismo tiempo. Por eso no hay invierno que no tengan una presencia destacada en los estilismos de las influencers más top, y que a nosotras nos encante contar con diferentes modelos en el armario.

También es cierto que, a veces, podemos sentir que entorpecen el look, o que se enredan en el peinado, y nos cueste más llevarlas que unos desapercibidos y eficaces guantes. Por eso nos hemos fijado en las que más saben de moda, y no solo no renuncian a su bufanda cuando llega el frío, sino que saben sacarle todo el partido a la hora de crear sus mejores outfits. Las hemos recopilado para ti, para que no te falten ideas para llevar tu bufanda este invierno.