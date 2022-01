No hay nada más cómodo, abrigado y trendy para llevar en invierno que un plumífero. En temporadas anteriores parecía que nos resistíamos a llevarlos, porque su aire ligeramente sport podía desentonar (o eso creíamos) con determinados looks. Por suerte, a día de hoy no encontramos prenda más calentita y cool para hacer frente al frío, y no hay influencer y experta en moda que no pasee con el suyo por las calles de todo el mundo.