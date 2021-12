Es más, llevar este tipo de vestidos en looks de día es una tendencia indiscutible, así que ya no hay que temer comprarlos pensando que van a quedar relegados en el fondo del armario con solo una puesta. Es la hora de desempolvar lentejuelas, brillos, plumas y terciopelos. Si te apetece llevar un look que no deje a nadie indiferente y que te haga sentir como la reina de la fiesta, estos vestidos son perfectos para lograrlo.