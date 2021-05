Murat Evgin, autor del tema de 'Ömer, sueños robados': "El español es tan romántico que te hace cantar mejor"

Con la letra ya en español todo fue fluyendo. "Un día estaba leyendo la letra de 'Yaralı Kuşlar' ('Pájaros Heridos') en español y vi que encajaba con la melodía, así que decidí cantar mi primera canción en español", nos cuenta el cantante, que entre risas confiesa que lo hizo con la mejor pronunciación posible. "Estaba solo en casa grabando mi voz y fue un proceso difícil. Cuando canté 'Pájaros Heridos' no sabía bien el español pero creo que es un idioma tan bonito y romántico que te hace cantar mejor", nos relata el artista, que espera que este sea el primero de muchos éxitos. "Me encantaría cantar más canciones y estamos planeando traducir y cantar otras canciones de otras telenovelas. También quiero mejorar mi español, escribir más canciones en vuestro idioma y me encantaría hacer duetos con cantantes españoles".

La importancia de la música en las series turcas

Su educación cinematográfica le ha ayudado a entenderse con los directores pero es fundamental cierta libertad a la hora de componer. "Me encanta cuando me dan una buena explicación de lo que quiere y luego me libera en el proceso creativo. No puedo trabajar con un fanático del control. Si no confían en ti y empiezan a interferir en tu proceso creativo todo se vuelve muy difícil y normalmente las series de televisión fallan", nos cuenta el músico, que asegura que es fundamental conocer a la perfección la serie y sus personajes para que la banda sonora refleje fielmente lo que personajes sienten.