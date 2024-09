Durante su visita al programa de Bertín Osborne, Almudena no ha podido evitar no emocionarse al hablar de Gerardo. La exgimnasta reveló que ambos se conocieron hace más de una década en la boda de unos amigos en común, pero que no fue hasta mucho después que volvieron a encontrarse: “Le conocí hace 12 años en la boda de unas personas en común y no le volví a ver más. Apareció cuando los dos estábamos en un momento difícil". Según contó emocionada al cantante, Gerardo ha sido un pilar crucial en su vida. “Merece muchísimo respeto por mi parte”, expresó Almudena con lágrimas en los ojos. La emoción la desbordó hasta el punto de no poder continuar hablando, reflejando lo significativo que ha sido el apoyo del ex futbolista en su proceso de recuperación personal: “No puedo hablar, ha pasado mucho por mi lado y nunca se ha ido”.