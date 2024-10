Tras hacer pública su relación en redes sociales con un selfie de ambos en donde se mostraban de lo más enamorados, semanas después Rivera no dudaba en hablar del hombre que ha conquistado su corazón y con el que tiene una relación a distancia. Además, explicaba el motivo por el que no tenía problema alguno en desvelar detalles de su relación: "El misterioso, como le llamáis, pobrecito que le llamen el misterioso. Lo que veis en redes, que ya es bastante, es lo que os cuento (...). Siempre tuve mucho miedo a los medios, al qué dirán, y esta vez he dicho mando yo y me dio de repente y lo publiqué en redes. Ya visteis, se lió parda, cuando veo que tiene tanta magnitud lo que digo, un día opino tonterías y luego sale en todas partes".