Irene Villa y David Serrato hablan de su relación a distancia tras la boda: "Somos una pareja moderna"

En la primera e íntima celebración, cuando se dieron el 'sí, quiero', David Serrato no pudo evitar emocionarse al recibir unas palabras de cariño por parte de los hijos de Irene . El coach ha explicado que cuando conoció a su mujer se "derritió" al ver una chica guapísima, pero fue entonces cuando descubrió que venía "con el regalo de una familia detrás". "Les amo, nos encantamos y es una suerte", admite. También muy emocionada con eso está la empresaria, que dice que su marido es "muy niñero" y que le ayuda mucho especialmente con su hijo mayor, que está en plena etapa de adolescencia.

La pareja - convertida recientemente en matrimonio - pertenecen al grupo denominado LAT (lo que significa 'living apart together', o sea, vivir separados juntos). Desde que comenzaron su relación, ambos han explicado que estaban felices pudiendo convivir juntos por temporadas pero teniendo cada uno su casa para disfrutar de su espacio.

En las declaraciones concedidas en esta segunda boda, Irene ha dicho que llevan juntos (sin separarse) desde antes de la primera boda y le ha hecho una declaración de intenciones a su marido. "Yo ya no me quiero separar de ti, a ver cómo lo haces". Sin embargo no plantean de momento poder vivir juntos continuamente, ya que él tiene su trabajo fuera de Madrid y ella la vida con sus tres hijos en la capital.