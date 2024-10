Laura Escanes ha sido la última invitada del podcast 'Poco se Habla' de Ana Brito y Xuso Jones, que han conseguido sacar a la creadora de contenido alguna sorprendente e intima confesión relacionada con el amor y las relaciones. Sin poder contener la risa, Escanes, que está soltera desde que terminó su relación con Álvaro de Luna en octubre de 2023 (aunque se la ha relacionado con varias personas en los últimos meses), ha confesado que tiene la aplicación Raya instalada en su móvil y se ha encontrado con dos de sus ex conocidos en ella. "No les he dado 'like' a ninguno".