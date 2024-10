Bardem, que llama a su familia su "tribu", no está tan seguro de qué tipo de padre es. "Sé más bien qué tipo de padre no quiero ser, y es uno que se queda encima de sus hijos, diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y metiéndoles una presión que no necesitan. No quiero tener expectativas de en quién quiero que se conviertan sólo por mi propio bien, o mi propia recompensa", ha comentado.