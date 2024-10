En 2016 y tras pasar por el altar, Vania Millán anunciaba su ruptura de René Ramos , hermano de Sergio Ramos, en un contundente comunicado tras una supuesta infidelidad. "Después de varios años de relación, hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Agradecemos el interés y rogamos respeto a nuestra privacidad y a la de nuestras familias. No realizaremos más comentarios ni declaraciones al respecto. Muchas gracias".

Desde que conociera al médico, la excuñada de Pilar Rubio no ha dudado siempre en exponer la relación que tiene con el padre de su hija. Sin embargo, ha sido ahora en su cuenta personal en donde ha dado más detalles de sus inicios como pareja, cuando acababa de separarse de René Ramos: "Mi relación con la clínica Bayón comenzó hace 7 años cuando en pleno cambio de mi vida me acababa de separar, dejo el despacho de abogados donde trabajaba y conozco al doctor Julián Bayón, que entonces no era mi pareja".