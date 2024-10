El pasado 29 de octubre cumplió 26 años una de las creadoras de contenido más conocidas de nuestro país: Carla Flila. La influencer compartió a sus más de ochocientos mil seguidores cómo había comenzado su día: con un desayuno por todo lo alto y un impresionante ramo de flores: "Feliz cumpleaños to me. 26 añitos, ya más cerca de los 30. Me he levantado con este ramo sorpresa, me muero. Esta noche lo celebro por todo lo alto, rodeada de gente que me quiere".