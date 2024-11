Cristina Pedroche habla de su economía con Dabiz Muñoz: "Cuando le conocí el restaurante tenía muchas pérdidas"

Cristina Pedroche quiere que algún día, cuando sea mayor, su hija Laia esté orgullosa de la mujer trabajadora que es . Además de colaborar en conocidos programas de televisión, es empresaria junto a su marido, Dabiz Muñoz , en los restaurantes que han montado juntos. En el podcast 'La fórmula del éxito', de su amigo Uri Sabat, la presentadora ha confesado que gana "mucho más dinero" que su marido, cocinero con cuatro estrellas Michelín. "A mí me siguen diciendo que qué braguetazo he pegado. No, yo cuando le conocí ya tenía 3 estrellas Michelín, ya era un cocinero increíble pero era un empresario no muy bueno ", ha explicado.

A su mujer le gustaría que él estuviera feliz cocinando en Diverxo, pero cuenta que las contadas ocasiones en las que se ha sentado a comer en su restaurante "lo pasa falta" porque encuentra fallos que ella no es capaz de ver. "Hay veces que no es feliz, solo es feliz cuando termina de correr, baña a la niña o estamos en un restaurante", explica Pedroche.

La presentadora reconoce que también ejerce de madre con él porque intenta que encuentre "la felicidad en las pequeñas cosas y en su familia" , que se refugie en ellos. En lo empresarial, Cristina hace muchas cosas en Diverxo sin necesidad de que esté él. "Es fuerte en lo que me he convertido, yo comía para no morirme, pero no sabía comer. Me parecía un rollo, y ahora yo soy más crítica que él", ha contado entre risas.